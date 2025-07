Plotki się sprawdziły? Zdjęcia z planu potwierdzają prawdopodobnego przeciwnika Punishera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Disney+

Rozpoczęły się prace nad specjalnym projektem z Punisherem Jona Bernthala dla MCU. Antybohater powrócił w 1. sezonie Daredevil: Odrodzenie, którego scena po napisach zapowiadała oddzielny projekt. Frank wydostał się z lochu więźniów politycznych Kingpina i jego dalszy los pozostaje nieznany. Na czele nowego projektu stoi reżyser Reinaldo Marcus Green, który razem z odtwórcą głównej roli napisał scenariusz.

W sieci krążyły od jakiegoś czasu plotki na temat tego, kto mógłby stanąć na drodze Punishera. Bardzo możliwe, że pierwsze zdjęcia z planu właśnie potwierdziły przewidywania fanów oraz doniesienia scooperów.

Pierwsze zdjęcia z planu nowego projektu o Punisherze zdradzają głównie elementy scenografii Nowego Jorku, gdzie będzie się toczyć akcja. W oczy rzuca się jedna fotografia, która przedstawia restaurację z podpisem Gnucci. Jedna z przeciwniczek Franka Castle w komiksach to niejaka Ma Gnucci. Już wcześniej scooperzy twierdzili, że Marvel poszukuje aktorki, która wcieliłaby się w szefową organizacji przestępczej. Wszystko wskazuje na to, że plotki się sprawdzą, a restauracja będzie jednym z biznesów mafiozo.

Kim jest Ma Gnucci?

To kobieta rządzącą rodziną mafijną, której nazwisko było w nazwie. Miała brata i trzech synów, których zamordował Punisher. Od tamtego czasu zapragnęła zemsty i wynajęła wielu płatnych zabójców do przyniesienia jej głowy Franka Castle. To się żadnemu z nich nie udało, a nagrodę za samego siebie zgarnął Punisher. Castle tygodniami wykańczał kolejnych żołnierzy Gnucci.

Spoilerowe informacje na temat dalszych losów postaci:

W końcu stoczył z nią potyczkę przy zoo w Central Parku, gdzie ostatecznie rzucił kobietę na pożarcie niedźwiedzi polarnych. To nie wystarczyło, a po dziesięciu dniach Gnucci wróciła, ale bez rąk i nóg. Była też znacznie bardziej psychotyczna. To wtedy wynajęła Rosjanina, którego w filmie kinowym grał Kevin Nash. Ostatecznie to Castle znów stanął w progu jej domu z głową swojego przeciwnika, a całą posiadłość spalił razem z jej właścicielką.

