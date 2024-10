Pauley Perrette nie chce wracać do aktorstwa. „Teraz jestem inną osobą”

fot. CBS

Reklama

Podczas swojej kariery Pauley Perrette wystąpiła w ponad 50 produkcjach. Grała w filmach, serialach i podkładała głos animowanym postaciom. Jednak największą sławę przyniosła jej rola Abby Sciuto w Agentach NCIS, w których występowała przez 15 sezonów w latach 2003-2018. Aktorkę mogliśmy ostatni raz oglądać na ekranie w sitcomie Broke (2020), który nie zyskał popularności wśród widzów. Krótko po zakończeniu serialu ogłosiła, że kończy karierę aktorską.

Pauley Perrette szuka autentyczności we wszystkim

W rozmowie z magazynem Hello, Perrette przyznała, że nie ma zamiaru wrócić do aktorstwa.

To nie jest tak, że nie jestem wdzięczna za korzyści, jakie mi to dało. Ale teraz jestem inną osobą i taką chcę być - na dobre, na złe i na nieprzyjemne. Chcę być sobą przez cały czas i wymagało to ode mnie sporo odwagi, żeby to sobie powiedzieć, ale właśnie tak autentycznie się czuję.

Następnie 55-letnia aktorka wyjaśniła swoją myśl.

W tym momencie mojego życia mam głęboką potrzebę odnajdywania autentyczności we wszystkim, a bycie aktorką, szczególnie w pewnych momentach mojego życia, było świetną ucieczką. To jak narkotyk, ponieważ nie musiałam być sobą, mogłam być kimś innym. Moja postać nie miała tych wszystkich problemów, które ja miałam… Dlatego oglądam tylko programy dokumentalne, chcę prawdy. Dla mnie powrót do bycia aktorką oznaczałby odejście od tego życia w prawdziwej autentyczności, którym żyję przez 100% czasu.

Agenci NCIS wciąż są emitowani w telewizji. W połowie października w stacji CBS będzie mieć premierę 22 sezon.

fot. CBS