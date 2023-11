Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - oto tytuły odcinków. Bardzo wysoka oglądalność zwiastuna

fot. Disney/Variety

Pozostał niecały miesiąc do premiery serialu fantasy Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy na Disney+. Pierwszy sezon serialu jest oparty na książce Złodziej pioruna. W powieści 12-letni chłopak odkrywa, że jest synem Posejdona, boga mórz i oceanów. Trafia więc do specjalnego obozu dla dzieci Olimpijskich bogów. Wkrótce Percy zostaje oskarżony przez Zeusa o kradzież cennego artefaktu. Nastolatek wraz z grupą przyjaciół wyrusza w podróż, aby go odnaleźć. W głównych rolach występują Walker Scobell, Leah Jeffries i Aryan Simhadri. Niedawno potwierdzono, że gościnne występy w serialu zaliczą m.in. Adam Copeland (jako Ares), Lin-Manuel Miranda (Hermes), Jessica Parker Kennedy (Meduza), Jay Duplass (Hades), Timothy Omundson (Hefajstos), Lance Reddick (Zeus) i Toby Stephens (Posejdon).

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - tytuły odcinków

Według doniesień nowa adaptacja ma być wierniejsza książkom Ricka Riordana niż to było w przypadku niezbyt udanych filmów z Loganem Lermanem w tytułowej roli. Potwierdzają to tytuły ośmiu odcinków:

I Accidentally Vaporize My Pre-algebra Teacher I Become Supreme Lord of the Bathroom We Visit the Garden Gnome Emporium I Plunge to My Death A Bod Buys Us Cheeseburgers We Take a Zebra to Vegas We Find Out the Truth, Sort Of The Prophecy Comes True

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - zwiastun cieszy się dużą popularnością w sieci

16 listopada został opublikowany nowy zwiastun serialu. W ciągu 10 dni trailer uzyskał 126,5 mln wyświetleń, 84,3 mln wyświetleń wideo i 1,8 mln interakcji w obrębie serii o Percym Jacksonie, Disney+ oraz na kontach aktorów.

Według ListenFirst zwiastun serialu zajął 2. miejsce pod względem wyświetleń wideo na Facebooku, X/Twitterze, YouTube i TikToku wśród wszystkich konkurencyjnych programów streamingowych. Ponadto hashtag #percyjackson uzyskał na TikToku w USA 45 milionów wyświetleń w ciągu ostatnich 7 dni.

Te liczby oznaczają, że Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy wzbudza ogromne zainteresowanie. Czy przełoży się to na równie wysoką oglądalność na Disney+? Przekonamy się już podczas premiery dwóch pierwszych odcinków, która jest zaplanowana na 20 grudnia. Kolejne epizody będą pojawiać się na platformie co tydzień.

