Ile potrwają odcinki finałowego sezonu Stranger Things? Współtwórca dementuje plotkę

fot. Netflix

Reklama

Pierwszy zwiastun finałowego sezonu Stranger Things rozbudził apetyt fanów. W sieci zaczęły się pojawiać teorie i liczne dyskusje na temat tego, co się stanie w ostatnich odcinkach hitu Netflixa. Niedługo po tym pojawiła się też informacja o przewidywanym czasie trwania odcinków. Tytuły odcinków wraz z czasem trwania pojawiły się w sieci, a wielu uznało je za prawdziwe. Twórcy na długo przed zwiastunem zapowiadali, że epizody w 5. sezonie będą niczym filmy pełnometrażowe pod kątem długości i jakości wykonania, co wzmacniało wiarygodność internetowych doniesień. Ale czy ta plotka jest na pewno prawdziwa?

Fantastyczna 4 - opinie w sieci. Wielkie zaskoczenie

Została ona zdementowana przez jednego z braci Duffer, czyli twórców Stranger Things. Ross Duffer zrobił to za pośrednictwem Instagram Stories, gdzie przeciek skomentował następującymi słowami:

lol, to nawet nie jest bliskie prawdy

fot. Screen Rant

Stranger Things: sezon 5 - fabuła, obsada, data premiery

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Najlepsze anulowane seriale Netflixa