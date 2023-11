Gwiezdne Wojny - aktorka głosowa chciałaby zagrać jedną z ulubionych postaci fanów. Którą?

Źródło: Lucasfilm

W serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka, którego twórcą jest Dave Filoni, w Herę Syndullę wcieliła się Mary Elizabeth Winstead. Jednak głos tej postaci w animacjach Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja i Star Wars Rebelianci podkładała Vanessa Marshall. Aktorka podczas Fan Expo San Francisco zdradziła, że chciałaby zagrać w aktorskiej produkcji jedną z ulubionych postaci fanów, jaką jest Mara Jade.

Chciałbym zagrać Marę Jade. Czy możecie zadzwonić do Dave’a Filoniego i po prostu dać mu znać, że chciałbym zagrać Marę Jade? Myślę, że wszyscy chcielibyśmy w jakiś sposób wystąpić w filmie aktorskim. Nie mieliśmy jeszcze okazji tego zrobić. Moja przeszłość jest związana z występami w live-action.

Mara Jade pojawiła się po raz pierwszy w tzw. Trylogii Thrawna autorstwa Timothy'ego Zahna. Miała stopień Ręki Imperatora, a w późniejszym czasie została Jedi i żoną Luke'a. Wspomniane powieści należą do kategorii Legends, czyli książek niekanonicznych względem filmów i są alternatywną historią galaktyki. Bohaterka nie zadebiutowała na dużym ekranie, ani w żadnym serialu aktorskim w odróżnieniu od Wielkiego Admirała Thrawna, w którego wcielił się Lars Mikkelsen w Ahsoce. Było to możliwe, ponieważ animacja Star Wars Rebelianci, w której aktor podkładał temu złoczyńcy głos, należy do kanonu.

