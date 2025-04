Legendarny głos Piotra Fronczewskiego zostanie z nami na zawsze dzięki AI

Źródło: Polskie Radio

Znany polski aktor Piotr Fronczewski postanowił użyczyć swojego głosu aplikacji ElevenReader, za pomocą której sztuczna inteligencja może przeczytać dowolny tekst. W ten sposób jego głos zostanie z nami na zawsze dzięki AI.

Jak działa ElevenReader? Użytkownik może przesłać do niej dowolny plik albo wybrać jedno z 6800 bezpłatnych dzieł w języku polskim z biblioteki Wolne Lektury. Wśród nich są Pan Tadeusz, Lalka, czy sztuki Szekspira. Będzie to więc przydatne szczególnie dla uczniów. Ich nowym narratorem AI został właśnie Piotr Fronczewski, stając się pierwszym polskim głosem w kolekcji Iconic Voices.

„[...] Teraz decyduję, jak moja tożsamość artystyczna przenosi się do nowego medium. Mam nadzieję, że pozwoli mi to dotrzeć do jeszcze większej liczby słuchaczy, jako narrator ich ulubionych historii i momentów pomiędzy” – podsumował aktor swoją współpracę z ElevenReader.

Piotr Fronczewski to gwiazdor, który na stałe wpisał się na karty polskiej kultury. Grał w wielu filmach i serialach, od Akademii pana Kleksa przez Rodzinę zastępczą. Jest znany przede wszystkim ze swojego legendarnego głosu i między innymi dał fanom audiobooków swoją genialną interpretację Harry'ego Pottera. Miał także epizod muzyczny pod pseudonimem Franek Kimono.