Planet DIVOC-91 - premiera inspirowanego koronawirusem komiksu

Elsa Charretier, WebToons

Planet DIVOC-91 to zainspirowany aktualnymi wydarzeniami komiks, którego celem jest podniesienie świadomości wokół pandemii koronawirusa. To wyjątkowe dzieło powstało jako wynik wspólnej pracy artystów, młodych ludzi oraz brytyjskich naukowców i medyków. W projekt zaangażowali się tacy twórcy, jak chociażby znany z The Walking Dead Charlie Adlard czy autor Friendo, Alex Paknadel.



Akcja umieszczonej w kosmosie opowieści rozgrywać będzie się w przyszłości, po wybuchu globalnej epidemii. Aby umożliwić przetrwanie gatunku, osoby w wieku 16-25 lat zostały przeniesione na inną, nieznaną planetę. Fabuła skupi się szczególnie na losach rodzeństwa Sandy and Champo, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

O tym, jakie intencje mieli twórcy Planet DIVOC-9, opowiedziała Charlotte Bailey, autorka drugiego rozdziału komiksu:

Opowieści kształtują naszą rzeczywistość i pomagają nam zrozumieć, co się wokół nas dzieje, pojąć nasze emocje. (...) Mam nadzieję, że nasi czytelnicy z lektury dowiedzą dużo o sobie. Oczywiście chcemy im też zaserwować odpowiednią dozę rozrywki i eskapizmu.

Pierwsza z dziewięciu część Planet DIVOC-9 będzie miała swą premierę już 16 lipca, na portalu Webtoon.