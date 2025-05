Gears of War w nowym wydaniu! Wersja Reloaded trafi także na PlayStation 5

fot. Microsoft

Microsoft postanowił nie trzymać graczy dłużej w niepewności i oficjalnie potwierdził krążące od pewnego czasu w sieci plotki. Pierwsza odsłona serii Gears of War doczeka się odświeżonego wydania, które trafi na współczesne platformy: PC (Steam, Microsoft Store), a także Xbox Series X|S oraz... PlayStation 5.

Nowe wydanie, zatytułowane Gears of War: Reloaded, powstało we współpracy studia The Coalition z Sumo Interactive i Disbelief. Gra zaoferuje rozgrywkę w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę (120 FPS w multiplayerze), a także pełną zawartość – kampanię wraz z dodatkowym aktem oraz wszystkie mapy, tryby i postacie dostępne w trybie sieciowym. Dodatkowo gracze mogą liczyć na szereg usprawnień i nowości, w tym obsługę HDR, VRR i dźwięku przestrzennego 3D, a także m.in. ulepszone cienie i brak ekranów ładowania w trakcie rozgrywki solowej.

Premiera Gears of War: Reloaded została zaplanowana na 26 sierpnia tego roku. Od tego samego dnia gra będzie dostępna bez dodatkowych opłat w katalogu Xbox Game Pass.