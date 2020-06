Songbird - Demi Moore i inni dołączają do obsady thrillera o COVID-19

Michael Bay

Songbird to film, którego tematem jest obecna pandemia COVID-19, a jego akcja ma rozgrywać się w 2022 roku w rzeczywistości, w której pandemia nigdy nie ustała, a po seriach wielomiesięcznych międzynarodowych interwencji wirus przybrał na sile i wciąż mutuje. Izolacja staje się już nie do zniesienia, powstają spiski, rozwijają się paranoje. Klimatem film nawiązywać ma do Paranormal Activity czy Cloverfield, z założenia wywoływać ma napięcie i strach. Na obraz przewidziano raczej niski budżet. Casting wciąż trwa, a zapewnienie obsadzie pełnego bezpieczeństwa wydaje się największym wyzwaniem. Autorzy filmu zagwarantowali aktorom "zdalne przeszkolenie", co oznacza zapewne próby zorganizowane za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Michael Bay produkuje wraz z Adamem Goodmanem i Ebenem Davidsonem z Invisible Narratives. Zdjęcia mają się rozpocząć lada moment. Zachowane zostaną najbardziej rygorystyczne zasady dystansowania społecznego, a całość zostanie zrealizowana z wykorzystaniem nowej technologii.

Teraz do obsady filmu dołączyli Demi Moore, Craig Robinson, Paul Walter Hauser i Peter Stormare.

Planowana data premiery nie została jeszcze ujawniona.