Jak platformy streamingowe mogą pozyskać subskrybentów? Badania przynoszą odpowiedź

fot. HBO Max

Co platformy streamingowe powinny zrobić, by zyskać lub utrzymać klientów? Odpowiedź przynoszą badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych przez firmę Morning Consult. Dowodzą one, że dorośli subskrybenci platform streamingowych są w stanie płacić miesięcznie pomiędzy 13 a 17 dolarów, jeśli tylko platforma zaoferuje im najświeższe filmy. Chodzi dokładnie o model dystrybucji day-and-date, czyli taki, w którym nowy film trafia do kin i na platformy VOD w tym samym czasie. Ta taktyka stosowana przez HBO Max spotkała się z dużą krytyką ze strony Hollywood - tak filmowców jak i sieci kin. Okazuje się jednak, że to właśnie tego chcą użytkownicy platform streamingowych.

W przeprowadzonej pod koniec lutego 2021 ankiecie aż 90% subskrybentów HBO Max stwierdziło, że chętnie zakupiliby subskrypcję danej platformy streamingowej, jeśli ta bez dodatkowych kosztów zapewniałaby dostęp do filmowych nowości tego samego dnia, co kina. Te same preferencje wyraziło 64% ankietowanych, którzy nie są subskrybentami HBO Max.

Przypomnijmy, że pod koniec roku 2020 WarnerMedia ogłosiło, iż wszystkie ich nowe filmy, m.in. Wonder Woman 1984 czy Judas and the Black Messiah, będą dostępne na HBO Max przez 30 pierwszych dni, w których będą wyświetlane w kinach. Co ciekawe, na koniec roku 2020 platforma miała dwa razy więcej aktywnych użytkowników niż na początku października 2020.