PlayStation 5sprzedała się dwukrotnie lepiej niż Xbox Series X/S

Według najnowszych danych Sony konsola PlayStation 5 rozeszła się w 13,4 milionach egzemplarzy. Gdyby nie opóźnienia na liniach produkcyjnych wynikające m.in. z przestoju wywołanego pandemią koronawirusa, wynik ten mógłby być jeszcze wyższy. Sprzęt korporacji błyskawicznie znika z półek, a mimo iż ceny konsoli na rynku wtórnym są znacząco wyższe od tych rekomendowanych przez producenta, to drogie PS5 i tak znajdują swoich nabywców.

Zespół Microsoftu nie jest aż tak otwarty i nie publikuje szczegółowych danych dystrybucyjnych, które pozwoliłyby porównać popularność obu platform. Korporacji nie zależy na tym, aby brać udział w tym wyścigu, zwłaszcza że od dawna dało się słyszeć o tym, że linia Xbox Series X/S cieszy się zauważalnie niższym zainteresowaniem niż linia PlayStation 5.

Dzięki niezależnym badaniom rynkowym przeprowadzonym przez grupę Ampere Analytics wiemy, o jakiej dysproporcji sprzedażowej mowa. Według tej firmy konsole Xbox Series X/S sprzedały się w 6,7 mln egzemplarzy, a PlayStation 5 – w 12,8 mln egzemplarzy. Niższy wynik PS5 niż w oficjalnym raporcie wynika z odmiennej metodologii. Sony wspomina bowiem o wyprodukowanych konsolach, dostarczonych na rynek, a zespół Ampere Analytics o tych, które zostały sprzedane.

Co ciekawe, według analityków na kilku kluczowych rynkach to Xbox Series S radzi sobie lepiej niż model Series X. Do tych danych warto jednak podejść z pewną rezerwą, gdyż niska sprzedaż Xboxa Series X może być związana z niższą liczbą wyprodukowanych jednostek niż podstawowych konsol konkurencji. To dystrybucja wydajniejszego modelu nowego Xboxa najbardziej ucierpiała z powodu przestojów produkcyjnych oraz problemów z dostępnością podstawowych elementów półprzewodnikowych. Ze zdobyciem Xboxa Series S nie ma aż tak dużego problemu.

Ogólna sytuacja sprzedażowa dość jasno ustala jednak hierarchię w tej branży. Pod koniec 2021 roku to Sony góruje nad Microsoftem z dwukrotnie wyższą sprzedażą konsol dziewiątej generacji.