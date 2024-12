Wyjątkowe i wzruszające historie prawdziwych ludzi! Premiera serialu dokumentalnego Migranci

fot. materiały prasowe

Migranci to czteroodcinkowy serial dokumentalny, w którym poznamy cztery różne historie. Wszystkie te osoby łączy jedno – próbują zbudować swoje życie od nowa w Polsce. Wszystkie odcinki – Marina, Tetiana, Anja i Elmi są już dostępne na Polsat Box Go – w pakietach Premium, Start, Polonia i Ukraina.

Migranci – fabuła

Każdy odcinek to inna prawdziwa, szczera i wyjątkowa historia prawdziwych osób, które doświadczyły w swoich rodzinnych krajach trudnych sytuacji życiowych, takich jak wojna, strata czy choroba. To właśnie te czynniki zmusiły je do dużych zmian – w tym przeprowadzki do Polski.

Marina Hulia i Tetiana Matwiejewa pragnęły zapewnić lepsze życie swoim chorym dzieciom. Anja Franczak straciła swoje dziecko, zanim zdążyło przyjść na świat. Elmi Abdi uciekł przed wojną, wsiadając na łódkę, która już nigdy nie wróciła do jego rodzinnego miasta. Każdy z nich tworzy sztukę, przeżywa żałobę, edukuje, pomaga i wspiera innych cierpiących ludzi, a przede wszystkim inspiruje swoją historią.

Migranci – plakat

fot. materiały prasowe

Migranci – wypowiedzi twórców

Tak twórcy opisują powstanie serialu, który swoją premierę miał w Światowym Dniu Migrantów.

Wspólnie budowaliśmy trumnę, gotowaliśmy w skłocie i byliśmy na niezwykłej osiemnastce, razem cofaliśmy się w czasie w Pcimiu, a nawet uczestniczyliśmy w pogrzebie.

O tym, co tak naprawdę znaczą Migranci wypowiedział się też pomysłodawca i reżyser serialu, Bartosz Wróblewski.

Dla mnie to aktualna opowieść o tym, czym jest człowieczeństwo i co to znaczy „dom". O emocjach, które towarzyszą wyjazdowi z ojczyzny oraz próbom zadomowienia się w nowym miejscu. O problemach i trudnościach napotykanych po drodze. O rodzinie i budowaniu relacji z drugim człowiekiem, ale też o Polakach. Możemy przejrzeć się w oczach tytułowych migrantów i dowiedzieć się czegoś nowego o nas samych.