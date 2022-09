PlayStation Plus w październiku - poznaliśmy ofertę. Sony stawia na zróżnicowanie

fot. materiały prasowe

Sony ujawniło gry, które w przyszłym miesiącu trafią do abonentów usługi PlayStation Plus Essentials. Tradycyjnie już będą to trzy pozycje i tym razem są one naprawdę mocno zróżnicowane. Na dyski użytkowników trafi InJustice 2, bijatyka z superbohaterami i złoczyńcami z komiksów DC, szalone wyścigi Hot Wheels Unleashed oraz polskie Superhot, które łączy elementy pierwszoosobowej strzelanki i gry logicznej z manipulacją czasem. Wszystkie te tytuły będzie można przypisać do swojego konta od 4 października. Pamiętajcie, że do tego dnia możecie skorzystać z wrześniowej oferty.

Superhot

Przypominamy, że PlayStation Plus Essentials to podstawowy próg abonamentu, który umożliwia rozgrywkę sieciową oraz daje dostęp do innych korzyści, takich jak gry co miesiąc, dodatkowe zniżki przy okazji niektórych wyprzedaży oraz możliwość przechowywania zapisów w chmurze.

Najciekawsze gry na wyłączność PlayStation w katalogu PS Plus Extra oraz Premium

Możecie również sięgnąć po droższe abonamenty. W pakietach PS Plus Extra oraz Premium otrzymacie między innymi dostęp do biblioteki interesujących produkcji na wyłączność platform Sony. Poniżej możecie zapoznać się z częścią dostępnych tytułów.

Demon's Souls