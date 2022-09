Skull and Bones - premiera przełożona po raz kolejny! W tym roku nie zagramy...

fot. Ubisoft

Choć wydawało się, że zawirowania związane z produkcją Skull and Bones dobiegły końca i tytuł ten jest już na prostej drodze do premiery, to jednak kolejny raz poinformowano o zmianie planów. Gra miała trafić na rynek w listopadzie tego roku, ale tak się nie stanie, bo jej debiut zdecydowano się przesunąć dopiero na 9 marca 2023 roku. Wcześniej mają zaś odbyć się otwarte testy beta, ale żadne konkrety nie padły.

Skąd taka decyzja? W informacji prasowej ujawniono, że dodatkowy czas zostanie wykorzystany na to, by dopracować i zbalansować rozgrywkę. Twórcy zamierzają wziąć sobie do serca opinie zebrane od graczy, którzy uczestniczyli w testach technicznych i Programie Insider. Pozostaje trzymać kciuki, że cierpliwość popłaci i za kilka miesięcy na rynek trafi solidny i grywalny tytuł!

Skull and Bones powstaje z myślą o PC, konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i usługom streamingowym Google Stadia i Amazon Luna.