Andrew Garfield w Avengers: Secret Wars? Jedna reakcja wystarczyła, by rozpalić spekulacje

Czy Andrew Garfield zgodził się zagrać Spider-Mana w Avengers: Secret Wars? Tak uważają fani po opublikowaniu filmiku ze spotkania z wielbicielem aktora, który w rozmowie poruszył temat nowego widowiska Marvela. Jego reakcja wydaje się nietypowa i nieco nie w jego stylu. W końcu Andrew Garfield zasłynął z tego, że na wszelkie sposoby zaprzeczał swojemu udziałowi w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu – aż do chwili, gdy wszyscy zobaczyli jego powrót do roli Pajączka. Być może po zgodzie na udział w Secret Wars aktor otrzymał konkretne wytyczne i przeszedł specjalne szkolenie, by rozegrać to lepiej niż poprzednio.

W Avengers: Doomsday pojawi się nowa grupa superbohaterów z alternatywnych światów

Andrew Garfield w Avengers: Secret Wars?

Zobaczcie nagranie, które stało się wiralem za sprawą reakcji Andrew Garfielda.

Avengers: Secret Wars – co wiemy?

Obecnie trwają zdjęcia do filmu Avengers: Doomsday. Gdy zakończą się za kilka miesięcy, twórcy planują krótką przerwę, po której rozpoczną prace na planie Avengers: Secret Wars. Za kamerą staną bracia Russo, a za scenariusz odpowiada Stephen McFeely.

Według plotek Spider-Manowie grani przez Andrew Garfielda i Tobeya Maguire’a mają odegrać kluczowe role w tej produkcji. Marvel Studios na razie nie potwierdziło ich obecności, ale znaczna część obsady Avengers: Doomsday, która ma przejść do Secret Wars, wciąż nie została ogłoszona.

Avengers: Secret Wars - potwierdzone postacie

Premiera Avengers: Secret Wars planowana jest na 2027 rok.