Podżegacze na nowym zdjęciu. Matt Damon o ponownej współpracy z reżyserem Tożsamości Bourne’a

fot. Apple TV+

Reklama

Podżegacze to nowy film Douga Limana dla Apple TV+. Reżyser miał okazję po 22 latach ponownie współpracować z Mattem Damonem, z którym nakręcił Tożsamość Bourne’a. Film trafi na platformę już na początku sierpnia, a teraz możemy zobaczyć nowe zdjęcie, które zostało opublikowane przez Total Film. Widzimy na nim kilku bohaterów, granych przez Damona, Michaela Stuhlbarga, Alfreda Molinę oraz Jacka Harlowa.

Podżegacze – nowe zdjęcie z filmu Apple’a

Podżegacze

Podżegacze – Matt Damon o kolejnym projekcie z reżyserem Tożsamości Bourne’a

Aktor w rozmowie z Total Film przyznał, że nowy film, który wspólnie nakręcił z Dougiem Limanem, znacząco różni się od ich poprzedniej produkcji z przygodami Jasona Bourne’a:

Było mnóstwo zabawy podczas pracy nad sceną pościgu samochodowego, który różnił się od tego, co poprzednio kręciłem z Limanem. Jason Bourne dokładnie wie, co robi i dokąd zmierza przez cały czas. Rory jest jego przeciwieństwem.

Również Doug Liman przyznał, że tym razem praca z Damonem była inna, głównie ze względu na brak producentów, którzy ciągle czegoś by od nich chcieli:

Kiedy ostatni raz pracowałem z Mattem, byliśmy w zasadzie dziećmi, na które autorytety w Hollywood nieustannie krzyczały. Przez moment w Podżegaczach pomyślałem: „Nie ma żadnego szefa studia. Kręcimy to dla firmy Matta i Bena [Afflecka]. Jak to się stało, że teraz jesteśmy w tym pokoju jako ci dorośli?"

Podżegacze - o czym jest film?

Bohaterami są Rory (Matt Damon) i Cobby (Casey Afleck), którzy staja się wspólnikami w planowanym napadzie. Zdesperowany ojciec i były skazaniec chcą obrabować skorumpowanego polityka. Kiedy wszystko idzie niezgodnie z planem, wybucha chaos. Duet jest ścigany przez policję, biurokratów oraz mściwych gangsterów. Nie wiedząc, co robić, przekonują terapeutkę Rory'ego (Hong Chau), aby dołączyła do ich spektakularnej ucieczki, podczas której muszą odłożyć na bok dzielące ich różnice, by nie dać się złapać lub nie zginąć.

W obsadzie są także Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow oraz Ron Perlman.

Wśród producentów są Ben Affleck, Damon, Jeff Robinov, John Graham, Kevin J. Walsh oraz Alison Winter. Producentami wykonawczymi są Celia Costas, Dani Bernfeld, Kevin Halloran, Michael Joe, Cynthia Dahlgren oraz Luciana Damon.