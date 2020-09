Pogromcy duchów. Dziedzictwo - Ernie Hudson zapowiada, że fani dostaną to, czego oczekują

fot. materiały prasowe

Pogromcy duchów. Dziedzictwo już w przyszłym roku zawita na ekrany kin. Film wyreżyseruje Jason Reitman, syn Ivana Reitmana, reżysera pierwszych dwóch części Pogromców duchów. W filmie ponownie swe siły połączą Dan Aykroyd, Bill Murray oraz Ernie Hudson. Ten ostatni udzielił niedawno wywiadu, w którym przybliżył, czego fani mogą spodziewać się po nadchodzącej części. Aktor wyjawił, że produkcja spełni oczekiwania miłośników filmów Reitmana. Dla samego zaś Hudsona praca nad filmem była ogromną przyjemnością i przeżyciem.

Kiedy przeczytałem scenariusz, zdałem sobie sprawę, że jest bardzo dobry. Jest zgodny z oczekiwaniami fanów i łączy się z pierwszymi dwoma filmami - powiedział Ernie Hudson.

Dalej dodał:

Ponowne spotkanie z Dannym i Billem było dla mnie bardzo emocjonalnym przeżyciem. To było bardzo, bardzo wyjątkowe.

Ernie Hudson pochwalił również nową ekipę, z którą przyszło mu pracować nad filmem, a której znaleźli się Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace oraz Paul Rudd.

To świetna, nowa obsada, która robi wszystko najlepiej, jak tylko się da. To nie tylko ludzie wrzuceni do studia, by zarobić pieniądze. Jestem też niezwykle wzruszony tym, ile miłości w cały projekt włożył Jason Reitman.

Światowa premiera Ghostbusters: Afterlife została przewidziana na 5 marca 2021.