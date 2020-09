Bill Murray kończy 70 lat! Wybieramy najciekawsze filmy amerykańskiego komika

fot. materiały prasowe

Bill Murray urodził się 1950 roku w wielodzietnej katolickiej rodzinie w miejscowości Wilmette nieopodal Chicago. W młodości uciekł z jezuickiej szkoły i rzucił się w wir szalonych lat kontestacyjnych. W wieku 20 lat został zatrzymany na lotnisku za posiadanie narkotyków, a wydarzenie to pokrzyżowało jego plany na zostanie lekarzem. Ostatecznie jednak Murrayowi wyszło to na dobre, ponieważ udało mu się znaleźć na siebie nowy pomysł i odkryć talent. Wraz z bratem, Brianem Doyle-Murrayem, dołączył do komików z The National Lampoon show i od 1975 razem raczyli telewizyjną widownię swymi improwizowanymi występami. Niedługo później Murray zadebiutował w kinie i zyskał rzesze fanów. Swoje zdolności ukazał m.in. w takich produkcjach, jak Tootsie czy Pogromcy duchów. Rola w tym drugim filmie przyniosła mu z resztą nominację do Złotego Globu. Występował również w Saturday Night Live, a jako reżyser spróbował swoich sił w 1990 roku za sprawą filmu Napad prawie doskonały.

Od pewnego momentu swojej kariery Bill Murray zaczął występować również w dramatach, portretując bohaterów bardziej melancholijnych, jak Bob z Między słowami. Styl jego gry stał się minimalistyczny, a prezentowane poczucie humoru raczej gorzkie. Od wielu lat chętnie pracuje również z Jimem Jarmuschem oraz Wesem Andersonem.

Teraz aktor kończy 70 lat, a my życzymy mu jeszcze wielu artystycznych spełnień. Przy okazji podpowiadamy też, co warto obejrzeć, by uczcić urodziny amerykańskiego komika.

Tootsie (1982)

Bohaterem filmu Sydneya Pollacka jest Michael Dorsey, bezrobotny i zdesperowany aktor, który zrobi wszystko, by znaleźć pracę. Aby dostać rolę, mężczyzna przebiera się za kobietę i od tej pory przedstawia jako Dorothy Michaels. Opera mydlana z jego udziałem okazuje się ogromnym sukcesem. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy artysta zakochuje się w młodej aktorce... Aktorski popis Dustina Hoffmana.

Pogromcy duchów (1989)

Lekarze parający się parapsychologią stają przed nie lada zadaniem: muszą ocalić miasto i jego mieszkańców przed duchami. W rolach nietuzinkowych doktorów w filmie Ivana Reitmana wystąpili Bill Murray, Dan Aykroyd oraz Harold Ramis.

Dziewczyna gangstera (1993)

W filmie Johna Mcnaughtona Bill Murray wciela się postać stand-upera i gangstera w jednym. Bohater pragnie podziękować granemu przez Roberta De Niro gliniarzowi za uratowanie życia. Dlatego też policjant przez tydzień może cieszyć się towarzystwem Glory (w tej roli Uma Thurman). Bohaterowie wikłają się w specyficzną relację. Sprawy komplikują się, kiedy w grę wchodzą uczucia… Dla takiej obsady warto obejrzeć!

Dzień świstaka (1993)

Bill Murray w roli dziennikarza Phila, który udaje się do małego miasteczka. Jego zadaniem jest relacjonowanie Dnia Świstaka. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy kolejnego dnia rano stwierdza, że wciąż jest ten sam dzień. Bohater zmuszony jest odnaleźć się w sytuacji zapętlenia czasu i nie zwariować… Świetny film Harolda Ramisa.

Ed Wood (1994)

Film Tima Burtona przybliża sylwetkę Eda Wooda, uważanego za jednego z najgorszych reżyserów w historii. Johnny Depp, jeszcze w latach swej świetności, doskonale spisał się w roli twórcy tandetnych horrorów, a przede wszystkim człowieka, który najbardziej na całym świecie kochał robić filmy.

Człowiek, który wiedział za mało (1997)

Bohaterem tej komedii jest grany przez Billa Murraya Wallace Ritchie. Amerykański turysta zostaje mylnie wzięty za szpiega, a przez to musi powstrzymać intrygę, która może być śmiertelna w skutkach dla światowych przywódców. W filmie wystąpili również Peter Gallagher, Alfred Molina oraz Geraldine James.