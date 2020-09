Pogromcy duchów. Dziedzictwo - Carrie Coon zdradza, czemu obawiała się dołączenia do filmu

Sony

Zapewne wiele aktorów i aktorek nie miałoby żadnych obiekcji, aby dołączyć do obsady produkcji Pogromcy duchów. Dziedzictwo, kolejnej części kultowej serii. Jednak Carrie Coon, którą zobaczymy w filmie, miała pewne obawy związane z występem w projekcie. Otóż aktorka wcieli się w matkę głównych bohaterów. W rozmowie z portalem Collider zdradziła, że bała się, że ta rola może zaszufladkować ją w tego rodzaju kreacjach, jak na przykład Dee Wallace, która po występie w E.T. stała się, jak to ujęła Coon, matką franczyzową. Jednak stwierdziła, że reżyser Jason Reitman napisał jej bardzo ciekawą rolę i właściwie jest Pogromczynią duchów.

Film skupia się na 12-letniej dziewczynie, która wraz ze swoim bratem i matką ma tajemniczy związek z oryginalną drużyną Pogromców duchów. W produkcji ma pojawić się między innymi znany z oryginalnej produkcji Marshmallow Man. W obsadzie znajdują się oprócz Coon również Mckenna Grace, Finn Wolfhard i Paul Rudd.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - premiera filmu w USA 5 marca 2021 roku.