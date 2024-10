Gil Kenan chce tego więcej? Pogromcy duchów mogą otrzymać kolejne sequele

fot. materiały prasowe

Mimo że nowe filmy z uniwersum Ghostbusters nie cieszą się ogromnym sukcesem w box office, to nie powstrzymuje filmowca Gila Kenana przez planowaniem kolejnych produkcji. Nie jest to szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę inne powstające projekty spoza studia Sony - takie jak animowany serial Netfliksa. Reżyser opowiedział o swoich planach w wywiadzie dla The Direct.

- Definitywnie prowadzimy dalej dyskusję o dalszym opowiadaniu historii o Pogromcach duchów na wielkim ekranie. Bądźcie czujni. Będzie tego więcej - ale o tym już wkrótce.



Pogromcy duchów. Imperium lodu - fabuła, box office

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Pogromcy duchów. Imperium lodu zarobił 201 milionów dolarów w międzynarodowym box office. Przypomnijmy, że budżet filmu wyniósł około 100 milionów.

