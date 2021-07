Pandemia nie zaszkodziła Pokémon Go. Gra ma się świetnie

fot. Niantic

Pokémon Go jest z nami już od pięciu lat, mimo to gra nadal regularnie przyciąga do siebie szerokie grono wiernych odbiorców. Hit zespołu Niantic radzi sobie doskonale, według analityków z Sensor Tower od dnia premiery zarobił przeszło 5 miliardów dolarów. I jak się okazuje, pandemia koronawirusa nie była w stanie zastopować rozwoju gry. Zgodnie z prognozami Sensor Tower w 2020 roku gracze wydali w niej 1,3 miliarda dolarów. O 400 milionów więcej, niż w rekordowym 2019 roku.

I wszystko wskazuje na to, że złote lata świetności Pokémon Go wciąż ma jeszcze przed sobą. Mimo iż dziś na ulicach nie kłębią się pokémonowi gracze, jak miało to miejsce w 2016 roku tuż po debiucie tej produkcji, Niantic nada jest w stanie utrzymać przy swojej topowej produkcji rzeszę wiernych odbiorców.

W utrzymaniu wysokiego zainteresowania Pokémon Go w czasie pandemii z pewnością pomógł szereg ruchów przystosowujących produkcję do ery masowej domowej izolacji oraz ograniczania spotkań towarzyskich. Programiści zwiększyli m.in. prawdopodobieństwo pojawienia się pokémonów w najbliższym otoczeniu, oraz dystans, w ramach którego mogliśmy korzystać z PokéStopów oraz Gymów. To wszystko sprawiło, że mogliśmy bezproblemowo zbierać nowe potworki bez wychodzenia z domów, ale wkrótce firma wycofa wspomniane zmiany w części krajów, w których pandemia koronawirusa jest w odwrocie. Ale część usprawnień takich jak np. możliwość wyzwania trenera do pojedynku za pośrednictwem kodu QR nadal pozostanie w mocy.

Jednak zmiany w Pokémon Go nadchodzą wielkimi krokami, a o tym, jak będzie wyglądać przyszłość gry w erze postpandemicznej, dowiemy się 17 lipca podczas internetowego wydarzenia Pokémon Go Fest. Warto zauważyć, że w niektórych rejonach świta festiwal doczeka się swojej fizycznej odsłony, która ma zachęcić graczy do powrotu do gry w terenie. Czy odświeżony hit Niantic w 2021 roku poradzi sobie równie dobrze, co w czasie pandemii? O tym przekonamy się za kilkanaście miesięcy.