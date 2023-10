Pokolenie V - Soldier Boy pojawi się w 6. odcinku! Zapowiedź cameo Jensena Acklesa w spin-offie The Boys

fot. Prime Video

Pokolenie V przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college’u dla superbohaterów. Walczą o jak najwyższą pozycję w rankingu, która może dać im szansę na dołączenie do Siódemki. Jednak Uniwersytet Godolkina skrywa mroczne sekrety. W głównych rolach wstępują Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann i Patrick Schwarzenegger.

Platforma Prime Video udostępniła już 5 odcinków, w których pojawiły się postacie z The Boys takie, jak: The Deep (Chace Crawford), A-Train (Jessie T. Usher), Victoria Neuman (Claudia Doumit) oraz Ashley (Colby Minifie). W 6. epizodzie zobaczymy Soldier Boya, w którego wcielił się ponownie Jensen Ackles. Jednak nie wiadomo, jaką dużą rolę w nim odegra i na jak długo zagości na ekranie. Już wcześniej zapowiadano jego pojawienie się, ale nie zdradzono wtedy, w którym odcinku to nastąpi. Zobaczcie krótkie wideo z tym supkiem, które zabawnie podpisano: "W ten piątek ukryjcie swoje babcie!".

Pokolenie V - premiera 6. odcinka 20 października na Amazon Prime Video.