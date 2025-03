Avengers: Secret Wars to reboot MCU? Producent Marvela reaguje na plotki

fot. Marvel

Reklama

Plotki mówiły, że koniec Sagi Multiwersum wraz z Avengers: Secret Wars dokona delikatnego rebootu MCU, czyli będzie to tak zwany soft reboot. Tak wielkie wydarzenie związane z alternatywnymi światami najpewniej miałoby doprowadzić do stworzenia trochę innej rzeczywistości, niż dotychczas widzieliśmy. Takiej, w której będzie miejsce dla mutantów. Tak przynajmniej się spekuluje, ale konkretnych przecieków na temat tego delikatnego rebootu nie ma. Co na to producent Marvel Studios Brad Winderbaum?

Avengers: Secret Wars to soft reboot?

Winderbaum został wprost zapytany w jednym z wywiadów o "pełny reboot”. Co prawda pracuje w Marvel Studios i zajmuje się tym samym uniwersum, co Kevin Feige, ale podkreśla, że jego piaskownicą jest część serialowa. Taka padła odpowiedź:

— Nie możesz dokonać pełnego rebootu. Stworzenie żyjącego, oddychającego fikcyjnego uniwersum jest niezwykle trudne; zaczynanie od nowa to ogromne wyzwanie, ponieważ w takim świecie istnieje całe zaangażowanie i miłość fanów do opowiadanych do tej pory historii.

Pomimo tego, że Brad Winderbaum zajmuje się częścią serialową, na pewno zna plany na przyszłość MCU. Jednak podobnie jak szef Marvela, Kevin Feige, wie, jak odpowiadać na pytania, nie udzielając żadnej odpowiedzi.

Być może, gdyby dziennikarz precyzyjnie zadał pytanie o soft reboot, dostalibyśmy ciekawszą i bliższą prawdy odpowiedź. Wielu czuje, że MCU potrzebuje takiego delikatnego rebootu, by wrócić na właściwe tory po błędach popełnionych w 4. fazie MCU.

Avengers: Secret Wars - premiera w 2027 roku.