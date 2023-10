Pokolenie V - co zdradza zapowiedź 6. odcinka? Kolejne cameo z The Boys

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Prime Video opublikowało zapowiedź 6. odcinka serialu Pokolenie V, którą możecie zobaczyć poniżej. Wideo zdradza, że w produkcji pojawi się kolejne ciekawe cameo z The Boys. Na kogo padło tym razem? Sprawdźcie sami.

Pokolenie V - co zdradza zapowiedź 6. odcinka?

Według tej zapowiedzi (dostępnej na oficjalnej stronie Prime Video) w 6. odcinku serialu Pokolenie V pojawi się Soldier Boy, czyli ważny antagonista z The Boys, grany przez Jensena Acklesa. Co ciekawe, kiedy widzieliśmy bohatera ostatnim razem, był uwięziony przez rząd USA. Nie wiadomo, co się stało, że prawdopodobnie znów jest na wolności.

Pokolenie V - o czym opowiada serial?

Gen V rozgrywa się w intrygującym uniwersum The Boys. Tym razem widzowie będą mogli odwiedzić Uniwersytet Godolkin, w którym nastolatkowie z supermocami są kształceni na następne pokolenie superbohaterów. Na tle szkolnej rywalizacji i konfliktów pomiędzy uczniami zacznie jednak wychodzić na jaw złowrogi spisek, przez który będzie trzeba zadać sobie pytanie: czy na pewno oglądamy jak powstają przyszli herosi, czy może jednak złoczyńcy?

