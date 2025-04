W Polsacie jutro Bad Boys. Przedsmak majówki pełnej hitów!

Columbia Pictures

Każdy zna pasmo MEGAHIT w Polsacie i wie, że zawsze leci coś, co warto obejrzeć. Jutro, tj. 29 kwietnia, o 20:15 będzie można obejrzeć kultowe Bad Boys, czyli pierwszą część popularnej serii zapoczątkowanej przez Michaela Baya. Duet Will Smith i Martin Lawrence jest gwarancją dobrej zabawy wśród wybuchów i strzelanin popularnego reżysera.

Bad Boys – opis fabuły

Detektywi Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will Smith) z wydziału antynarkotykowego policji w Miami mają zaledwie trzy dni, by odzyskać heroinę o wartości stu milionów dolarów, skradzioną z ich posterunku. Kluczową świadkinią w sprawie jest Julie Matt, która potrafi rozpoznać szefa gangu. Przerażona dziewczyna zgadza się jednak rozmawiać tylko z Lowreyem. Gdy Mike okazuje się nieobecny, komisarz wysyła na spotkanie Marcusa. Od tej chwili Burnett — spokojny mąż i ojciec — musi udawać swojego partnera, bogatego i pewnego siebie playboya, co prowadzi do wielu zabawnych sytuacji. Razem z Julie detektywi stają do walki z gangsterami i próbują odzyskać skradzione narkotyki…

Majówka w Polsacie – co obejrzeć?

To nie koniec atrakcji, ponieważ telewizja Polsat przygotowała wiele filmów, które zapewnią dobry czas w weekend majowy. Będą tytuły i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla wszystkich. Komedie, widowiska hollywoodzkie i animacje! Jest co oglądać!

Emisja: czwartek, 1 maja o 11:50. Animacja ze świetną muzyką, przygodą i dużą dawką humoru.

Śledzimy losy misia koali o imieniu Buster, któremu w wersji oryginalnej głosu użyczył Matthew McConaughey, a który postanawia zorganizować konkurs śpiewu, aby przyciągnąć więcej klientów do swojego teatralnego biznesu. Ale Sing to nie tylko animowana komedia muzyczna – to także prawdziwa opowieść o poszukiwaniu gwiazdy, którą każdy z nas ma w sobie. Występują w tym filmie zwierzęta, których codzienność jest jednak bardzo ludzka. Bohaterowie mierzą się z tymi samymi problemami co ludzie: ignorancją, brakiem wsparcia bliskich, troskami o rachunki, brakiem poczucia własnej wartości.

Emisja: czwartek, 1 maja o 16:20. W obsadzie takie gwiazdy jak Julia Kamińska, Barbara Kurdej-Szatan, Dorota Kolak, Mikołaj Roznerski oraz Piotr Adamczyk.

Opowieść o sercowych perypetiach, którą pokocha każdy, kto choć raz zakochał się w niewłaściwej osobie, oraz ci, którzy wierzą, że o prawdziwą miłość warto walczyć, nawet jeśli zaczyna się mocno niefortunnie. Idealne uczucie, o którym marzymy, rzadko kiedy jest naprawdę idealne, a ci, którym oddajemy nasze serca, niestety potrafią je złamać. Gdy pewnego dnia życie Kariny (Julia Kamińska) zamienia się w pasmo nieszczęść, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i… „podkolorować” rzeczywistość. Po rozstaniu z reżyserem programów dla dzieci, Darkiem (Piotr Adamczyk), decyduje się udawać związek z taksówkarzem Szymonem (Piotr Stramowski), aby razem z nim wziąć udział w ślubie swojej siostry, Basi (Sonia Bohosiewicz). Niestety, jedno nieprzewidziane zdarzenie i jedno małe kłamstwo zamienia jej życie w prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Szybko okazuje się, że każdy z bohaterów tego filmu ma coś do ukrycia. Gdy prawda wyjdzie na jaw, wszyscy będą musieli uporządkować swoje związki i serca.

Emisja: 2 maja o 22:05. W obsadzie: John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi oraz Cailee Spaeny. Film science fiction o walce gigantycznych robotów z potworami.

Zbuntowany Jake Pentecost (John Boyega – Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy) to niegdyś obiecujący pilot Jaegera, którego legendarny ojciec oddał życie, aby zapewnić ludzkości zwycięstwo nad potwornym Kaiju. Jake porzucił wojskowe szkolenie i zarabia na czarnym rynku, sprzedając części Jaegerów. Kiedy nowe zagrożenie pojawia się na Ziemi, dostaje szansę od przybranej siostry Mako Mori (Rinko Kikuchi), by powrócić i walczyć. Razem z nowym pokoleniem pilotów muszą stawić czoła kolejnemu atakowi Kaiju.

Emisja: 3 maja o 11:35. Nowa wersja filmu z lat 80., w której główne role grają Jackie Chan i Jaden Smith.

Gdy Dre Parker (Jaden Smith) i jego matka (Taraji P. Henson) przeprowadzają się z Detroit do Chin, chłopiec musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Napastowanemu Dre z pomocą przychodzi pan Han (Jackie Chan) — dozorca z budynku, który zgadza się nauczyć go kung fu. Między nauczycielem a uczniem rodzi się głęboka więź i uzdrawiająca przyjaźń.

Emisja: 3 maja o 14:40. Popularna kontynuacja hitu i część uwielbianej franczyzy. Ulubieni bohaterowie wracają na kolejną przygodę.

Maniek chce założyć rodzinę, ale boi się, że jest ostatnim mamutem na świecie — aż poznaje Elę. Problem w tym, że Ela uważa się za oposa! W międzyczasie bohaterowie muszą uciekać przed nadchodzącą odwilżą, która grozi zniszczeniem ich świata.

Emisja: sobota, 3 maja o 22:00. Trzecia część serii z Denzelem Washingtonem. Film tylko dla dorosłych z uwagi na brutalne sceny.

Robert McCall (Denzel Washington) po odejściu z wojska działa na własną rękę, wymierzając sprawiedliwość. Kiedy w Altamonte na południu Włoch odkrywa mafię terroryzującą mieszkańców, decyduje się stanąć do walki z przestępcami.

Emisja: 4 maja o 11:05. Finał najpopularniejszej animowanej serii ostatnich lat.

Czkawka i Szczerbatek muszą ocalić wyspę Berk przed nowym zagrożeniem. Ich wyprawa do legendarnego Ukrytego Świata wystawi na próbę ich przyjaźń i odwagę.