Polsat Play szykuje w Boże Narodzenie i Nowy Rok maratony swoich najpopularniejszych seriali

fot. materiały prasowe

Polsat Play w okresie świąteczno-noworocznym zaprezentuje maratony programów cieszących się największą sympatią widzów. Są to produkcje skupiające się w dużej mierze na życiu poszczególnych grup społecznych – rolników, górali, bezdomnych czy Polonii.

W Wigilię w godzinach od 7:00 do 19:00 widzowie będą mogli obejrzeć Kloszard story, opowieść o ludziach bezdomnych, których mijamy codziennie na ulicach czy w parkach. W produkcji bohaterowie podzielą się z nami swoim trudnym losem. Jesteście ciekawi, dlaczego stracili domy? Co robią, by przetrwać kolejny dzień? Czy spotykają się z ludzką życzliwością?

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Polsat Play od godziny 7:00 do godziny 19:00 będzie emitować program Górale, czyli produkcję o niezwykle barwnej grupie etnicznej zamieszkującej Polskę. Wyróżnia ich gwara, oryginalne stroje ludowe, skoczna muzyka oraz hardość.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia od 7:00 do 19:00 na antenie Polsat Play widzowie zobaczą program Polacy za granicą. To produkcja, która przedstawia losy Polaków, którzy zdecydowali się na wyjazd z kraju, aby rozpocząć nowe życie w zupełnie innym rejonie świata – czasem bardzo egzotycznym.

Do tego w Wigilię i dwa dni świąt Bożego Narodzenia od godziny 19:00 na widzów czeka maraton z programem Chłopaki do wzięcia. To opowieść o osobach, które pochodzą ze wsi i z małych miasteczek. Panowie cały czas szukają swoich drugich połówek. Liczą, że program pomoże im odnaleźć miłość.

Natomiast w Nowy Rok na widzów czeka całodniowy maraton z programem Rolnicy - Tak się żyje u nas na wsi. Bohaterami serialu są ludzie, którzy żyją z pracy własnych rąk – korzystają ze wszystkich dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą uprawa ziemi i hodowla zwierząt. Kamera towarzyszy im w trakcie codziennych obowiązków, związanych z pracą w gospodarstwie.

Wybór programów nie jest przypadkowy. Zostały one złożone w maratony, bo wiadomo, że cieszą się największą sympatię widzów i o niej też sami prosili między innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych kanału.