Polska i Litwa połączone gargantuicznym portalem

Źródło: Go Vilnius

Wyglądają jak żywcem wyjęte z produkcji sciene fiction pokroju Gwiezdnych wrót i pokazują obraz odległej rzeczywistości. Za wzniesieniem tych ogromnych konstrukcji stoi litewski popularyzator nauki i aktywista, Benediktas Gylys, który za pośrednictwem projektu PORTAL chciał zbliżyć do siebie mieszkańców Wilna oraz Lublina. Co prawda portale w żaden technomagiczny sposób nie przeteleportują nas o 600 kilometrów do odległego miasta, pozwolą jednak wejrzeć w życie jego mieszkańców.

Za wypracowanie tej charakterystycznej konstrukcji odpowiadają inżynierowie z Centrum Innowacyjności i Kreatywności przy Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina, którzy spędzili pięć lat na procesie projektowym. Okrągły kształt ma przywodzić na myśl koło czasu, a przy okazji czerpać z popularnej stylistyki międzywymiarowych portali.

Na poniższym materiale możemy zobaczyć monumenty w pełnej krasie:

Według Gylysa portale mają wzbudzić w nas poczucie jedności międzyludzkiej. Zbliżyć do siebie w tych trudnych czasach galopującej globalizacji, która zamiast skracać dystans społeczny, często prowadzi do jego wydłużenia oraz izolacji społecznej.

Z technologicznego punktu widzenia mamy tu do czynienia z dość prostą konstrukcją. Każdy monument wyposażono w gigantyczny ekran oraz kamerę panoramiczną ulokowaną wysoko ponad głowami odbiorców. Obraz z kamer jest przesyłany w czasie rzeczywistym do wyświetlacza w drugim mieście, dzięki czemu osoby zgromadzone przy portalach mogą wchodzić ze sobą w natychmiastową, niemą interakcję.

Ludzkość mierzy się z wieloma zabójczymi wyzwaniami. Czy to z polaryzacją społeczną, zmianami klimatu czy problemami natury gospodarczej. Jeśli jednak przyjrzymy się im nieco bliżej, zrozumiemy, że to nie brak naukowców, aktywistów, liderów, wiedzy czy technologii stoi za tymi problemami. To plemienność, brak empatii oraz wąskie postrzeganie rzeczywistości najczęściej ograniczają nas do granic państwowych. PORTAL jest pomostem, który jednoczy. Innowacją, która wznosi się ponad uprzedzenia i nieporozumienia należące do przeszłości – powiedział Benediktas Gylys.

Konstrukcje wzniesione w Lublinie oraz Wilnie nie są kulminacją całego projektu. Pomysłodawcy przedsięwzięcia planują wznieść kolejne portale, aby połączyć ze sobą inne społeczności.