Predator vs Wolverine - kto wygrał pierwsze starcie? Mamy jednogłośnego zwycięzcę

Marvel Comics wypuściło pierwszy numer limitowanej serii Predator vs Wolverine, w którym tytułowi bohaterowie już stoczyli swoje pierwsze epickie starcie. I wiemy, kto wyszedł z niego zwycięsko. Odpowiedź na to pytanie, a także okładki i plansze, możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, co sądzicie.

Predator vs Wolverine - okładki i plansze

Predator Vs. Wolverine (2023)

Predator vs Wolverine - kto wygrał?

Większość akcji Predator vs Wolverine #1 rozgrywa się na początku XX wieku, zanim Logan stał się jeszcze potężnym mutantem. Wtedy dochodzi także do ich pierwszego starcia, które wygrywa Predator - kosmiczny myśliwy wbił mu gigantyczną włócznię w brzuch i odciął kościane pazury z jednej ręki. Wolverine zdołał uciec tylko dlatego, że Predatora zaatakował niedźwiedź.

Na ostatnich stronach akcja przenosi się do dżungli w Ameryce Południowej, gdzie Wolverine ponownie spotyka Predatora. Tym razem jednak kosmita nie jest sam, więc czytelnicy mogą oczekiwać, że tym razem będzie nawet bardziej krwawo niż poprzednio.