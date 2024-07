Uśpiony wojownik się budzi: premiera fantasy pt. Miecz Kaigenu

Vesper

Miecz Kaigenu to powieść fantasy amerykańskiej pisarki M.L. Wang, w której przenosi czytelników do świata inspirowanego kulturą dalekowschodniej Azji. Na tym tle rozgrywa się historia bohaterów rzuconych w wir historii, ludzi dla których tradycja, honor, lojalność mają znaczenie. Muszą porzucić swoje dotychczasowe, spokoje życie i raz jeszcze stanąć w obronie tego, co dla nich najważniejsze.

Miecz Kaigenu ukazał się dzisiaj nakładem wydawnictwa Vesper. Książka została wydana w twardej oprawie w wersji z zadrukowanymi krawędziami stron i liczy 752 strony.

Matka usiłująca zapomnieć o krwawej przeszłości. Syn starający się podążyć ścieżką wojownika. Ojciec niedostrzegający niebezpieczeństwa grożącego im wszystkim.

Czy rodzina Matsuda znajdzie siły, by obronić swoje Imperium, gdy wichry wojny dotrą na ich terytorium? A może sami przyspieszą własny upadek, zanim prawdziwi wrogowie dotrą do brzegów półwyspu?

Wysoko w zboczach góry leżącej na samym skraju Imperium Kaigenu mieszkają najpotężniejsi wojownicy na świecie, obdarzeni nadludzką mocą, dzierżący lodowe ostrza i zdolni do manipulowania poziomem mórz. Przez setki lat wojownicy z Półwyspu Kusanagi powstrzymywali wrogów Imperium, dzięki czemu ten zamarznięty skrawek lądu zyskał miano „Miecza Kaigenu”.

Mamoru, czternastoletni członek legendarnej rodziny Matsuda, od urodzenia miał tylko jeden cel: zostać doskonałym wojownikiem i bronić ojczyzny. Kiedy obcy przybysz ujawnia mu sekret, Mamoru nabiera podejrzeń, że Imperium, do obrony którego został wychowany, zbudowane jest na kłamstwach i zdaje sobie sprawę, że nie ukończy szkolenia…

Misaki pragnie zamknąć pewien rozdział swojego życia. Wychodzi za mąż i stara się zapomnieć o brutalnej przeszłości. Ukrywa miecz i wszystko co łączy ją ze wspomnieniami wojowniczki, którą dotąd była. Zdeterminowana, by stać się dobrą matką i gospodynią, postanawia już nigdy nie uciekać się do przemocy. Kiedy jednak jej dorastający syn zaczyna zadawać pytania o życie poza Półwyspem Kusanagi, i kiedy dostrzega groźbę zbliżającej się inwazji, Misaki budzi w sobie uśpionego wojownika i ponownie chwyta za miecz.