Ubisoft przesuwa debiuty swoich gier. Remake Prince of Persia Sands of Time ma termin premiery

fot. Ubisoft

Ubisoft opublikował najnowszy raport finansowy, obejmujący rok fiskalny 2024/2025. Znalazły się w nim także istotne informacje dla graczy wyczekujących kolejnych premier wydawcy. Wynika z niego, że na niektóre, niesprecyzowane jeszcze tytuły trzeba będzie poczekać dłużej.

Taka decyzja została podjęta po sukcesie przesuniętej premiery Assassin's Creed Shadows, która przełożyła się na dobre wyniki sprzedaży oraz pozytywny odbiór gry. Ubisoft zapowiada, że nadal będzie stawiać na jakość, nawet jeśli oznacza to dłuższy czas oczekiwania na nowe produkcje.

Dodatkowo, po przeglądzie naszego planu wydawniczego, zdecydowaliśmy się zapewnić więcej czasu na rozwój niektórym z naszych największych produkcji, aby stworzyć jak najlepsze warunki do ich sukcesu.

W raporcie potwierdzono również, że Prince of Persia: Piaski Czasu Remake trafi na rynek przed końcem marca 2026 roku. To istotne doprecyzowanie, ponieważ wcześniejsze zapowiedzi mówiły jedynie o premierze w 2026 roku. Nowy przedział sugeruje, że gra powinna ukazać się między początkiem stycznia, a końcówką marca 2026.

Prognozy na rok fiskalny 2025/2026 będą wspierane przez portfolio starszych tytułów, w szczególności Assassin’s Creed Shadows oraz Siege X, która ma znacząco zwiększyć przychody z całej serii. Dodatkowo wpływ na wyniki będą miały regularne współprace oraz następujące tytuły: Anno 117: Pax Romana, remake Prince of Persia: The Sands of Time, Rainbow Six Mobile oraz The Division Resurgence.