Nathan Fielder powraca i zbada problem katastrof lotniczych. Zwiastun 2. sezonu Próby generalnej

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

20 kwietnia 2025 roku na kanale HBO zadebiutuje 2. sezon serialu Próba generalna z Nathanem Fielderem w roli głównej. Tym razem na tapet weźmie on problem katastrof związanych z liniami lotniczymi. W ostatnim czasie wiele z nich miało miejsce na terenie Stanów Zjednoczonych. Fabuła nie odnosi się jednak bezpośrednio do tego, ponieważ 2. sezon kręcono kilka lat.

Wielkie nazwiska w remake'u Wojny państwa Rose. Pokazano pierwszy zwiastun

W trakcie sześcioodcinkowego sezonu Fielder postarzy się za pomocą charakteryzacji, będzie nosić wąsa, a nawet weźmie ślub. Na koniec zaś zawiąże kobiecy zespół popowy. Brzmi dziwnie? Na rozwiązanie tych tajemnic będziecie musieli poczekać do emisji. Tymczasem HBO opublikowało zwiastun 2. sezonu, który możecie sprawdzić poniżej:

Fielder będzie musiał przygotować specjalne, kunsztownie wykonane scenariusze, a do tego potrzebny jest wysoki budżet do zbudowania planów i zatrudnienia aktorów. Na szczęście "dysponuje on pieniędzmi HBO."

Próba generalna - opis serialu

Nathan Fielder powraca do telewizji z nowym serialem, który bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życia.