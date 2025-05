Tajemniczy gość na uniwersytecie. Kto zagra w nowym filmie sci-fi?

fot. materiały prasowe

Reklama

Johnny Sibilly (Hacks), Alexis Louder (Copshop), Trace Lysette (Monica) oraz AJ Bowen (You’re Next) pojawią się w obsadzie nadchodzącego thrillera science-fiction Night After Night. Już wcześniej potwierdzono, że zagra w nim też Scott Poythress (I Trapped The Devil), Horace Gold, Melissa i Michelle Macedo oraz Jennifer Blair.

Night After Night - co wiadomo?

Film opowiada o kontrastujących ze sobą dwóch nocnych ochroniarzach pracujących na prywatnym uniwersytecie. Ich postrzeganie rzeczywistości zaczyna się zacierać po pojawieniu się milczącej postaci, powracającej każdej nocy bez wyjaśnienia.

Reżyserem produkcji jest Josh Lobo. Do grona producentów należą Russell, Lobo, Alex Dandino, Bruno Corbin, Logan Taylor, David Hopwood, Michael Dwyer oraz Corey Moosa. Producentami wykonawczymi są Jiarui Guo, Yuwei Du, Roy Hsu, Alexis Louder, Ethan Aurand, Michael Browne i Frankie Seratch.

Data premiery Night After Night na razie nie jest znana.