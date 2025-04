Wielkie nazwiska w remake'u Wojny państwa Rose. Pokazano pierwszy zwiastun

fot. materiały prasowe

CinemaCon to okazja na zapowiedzenie nowych produkcji. Jedną z nich będzie film Searchlight Pictures w reżyserii Jaya Roacha i opartego na scenariuszu Tony'ego McNamary. Przekładał on książkę o tytule War of the Roses z 1981 roku autorstwa Warrena Adlera, która była już wcześniej ekranizowana w Hollywood. W filmie z 1988 roku grał Michael Douglas i Kathleen Turner. Reżyserował Danny DeVito, który miał też rolę gościnną.

W nowej wersji główne role przypadły Benedictowi Cumberbatchowi oraz Olivii Colman. Premiera jest zaplanowana na 29 sierpnia 2025 roku. W obsadzie znajduje się również: Andy Samberg, Allison Janney, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao, Belinda Bromilow oraz Kate McKinnon.

Historia skupia się na pozornie idealnym małżeństwie pomiędzy Ivy (Colman) a Theo (Cumberbatch). Ich relacja zaczyna się drastycznie zmieniać, gdy kariera Theo zaczyna podupadać, a Ivy zdobywa uznanie.

The Roses - opis zwiastuna

Na CinemaCon zaprezentowano też pierwszy zwiastun. Oto opis:

Pokazana jest relacja dwójki bohaterów. Aktorzy zdają się świetnie bawić na ekranie. "Czasem mi się wydaje, że cię nienawidzę. Sporadycznie", mówi Theo. Z kolei jego żona opowiada w poniżający sposób o mało satysfakcjonującym seksie ze swoim mężem. Materiał wieńczy się ich wspólną konkluzją: "Sprawy chyba zaczynają się nam wymykać spod kontroli", mówi Theo, na co Ivy odpowiada: "Tak myślisz?"