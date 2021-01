Przeznaczenie: Saga Winx - zwiastun serialu Netflixa o wróżkach w szkole magii

Netflix

Przeznaczenie: Saga Winx to opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z… potworami, które zagrażają ich życiu.

Twórcą tej aktorskiej wersji włoskiej kreskówki Winx Club Iginio Straffiego jest Brian Young (Pamiętniki wampirów).W sieci pojawił się zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W serialu występują m.in.: Abigail Cowen jako Bloom, Hannah van der Westhuysen jako Stella, Precious Mustapha jako Aisha, Eliot Salt jako Terra, Elisha Applebaum jako Musa, Sadie Soverall jako Beatrix, Freddie Thorp jako Riven, Danny Griffin jako Sky, Theo Graham jako Dane i Jacob Dudman jako Sam oraz Eve Best, Robert James-Collier, Josh Cowdery, Alex Macqueen i Eva Birthistle.

Przeznaczenie: Saga Winx - premiera serialu na platformie Netflix 22 stycznia.