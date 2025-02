Dexter: Resurrection - czy Jennifer Carpenter wróci? Grała siostrę Dextera w oryginale

Fot. Materiały prasowe

Jennifer Carpenter w oryginalnym Dexterze zagrała siostrę głównego bohatera, który został adoptowany przez jej ojca. Aktorka pojawiła się również w spin-offie Dexter: New Blood. Wielu fanów zastanawiało się więc, czy możemy spodziewać się jej występu w nadchodzącym Dexter: Resurrection. Dała jasną odpowiedź.

Dexter: Resurrection - czy Jennifer Carpenter wróci?

Jennifer Carpenter w rozmowie z People powiedziała, że nie wystąpi w serialu Dexter: Resurrection.

Jennifer Carpenter Jestem skupiona na tym, co teraz robię, poza tym czuję, że to zadanie zostało już ukończone i jestem z niego dumna – zdradziła

Przypominamy, że aktorka została obsadzona w serialu 1923, który jest prequelem hitu Yellowstone. Gra zastępczynię szeryfa. W związku z tym to jest teraz jej priorytetem.

Mam nadzieję, że będzie to dla nich wspaniałe doświadczenie. – dodała na temat obsady i ekipy filmowej Dexter: Resurrection.

Dexter: Resurrection – co wiadomo?

Michael C. Hall powróci w roli Dextera Morgana, który przeżył wydarzenia z serialu Dexter: New Blood. Do swoich ról wrócą także David Zayas, Jack Alcott oraz James Remar. Showrunnerem i producentem wykonawczym produkcji jest Clyde Phillips. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów fabuły. Sugerowano, że może być to historia na kilka sezonów. Produkcja ruszyła w styczniu w Nowym Jorku.

Dexter: Resurrection zadebiutuje prawdopodobnie w czerwcu 2025 roku i będzie składał się z 10 odcinków. W Polsce serial pojawi się na SkyShowtime, jak wszystkie inne produkcje z tego uniwersum.