Studio chciało Forresta Gumpa 2. Tom Hanks wspomina rozmowy na ten temat

Tom Hanks promuje film Here, w którym ponownie współpracuje z reżyserem Robertem Zemeckisem oraz aktorką Robin Wright. W podcaście ReelBlend Hanks wspomniał o rozmowach dotyczących potencjalnego filmu Forrest Gump 2 i obietnicach studia, które rozważało wysłanie "ciężarówek pełnych pieniędzy" do Hanksa, Zemeckisa oraz scenarzysty Erica Rotha.

Czy Forrest Gump 2 mógł powstać?

Jak się okazuje, scenarzysta Forresta Gumpa, Eric Roth, stworzył wstępny zarys scenariusza na podstawie książkowego sequela Winstona Grooma zatytułowanego Gump and Co. Hanks zdradził, że on, Zemeckis i Roth poświęcili trochę czasu, by omówić ten pomysł, ale nie wyszło to poza etap wstępnych rozmów. Ze słów Hanksa wynika, że Roth nie napisał pełnego scenariusza, a jedynie koncept.

- Usiedliśmy, by porozmawiać o możliwościach, o tym, jaki mógłby być ten film i co moglibyśmy zrobić. Mogliśmy wymyślić historię, wszystkie wątki, co przydarza się postaciom, i dojść do czegoś, co mogłoby działać na ekranie, ale to było nasze jedyne spotkanie na ten temat – wyjaśnia Hanks.

Po spotkaniu twórcy doszli do jednomyślnego wniosku: kontynuacja jest niepotrzebna.

- Po co mielibyśmy kontynuować historię, która doszła do zamkniętej i dobrej konkluzji? Tak, rozmawialiśmy o tym, ale taki film nigdy nie powstanie.

Jak zareagowało studio? Z ich strony padło pytanie: "Macie alergię na pieniądze?". Hanks wspominał już o tym w wywiadzie we wrześniu 2022 roku, ale bez szczegółów o tym, jak bardzo studiu na tym zależało.