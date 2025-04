Największe polskie hity ostatnich lat wracają do kin! Oto akcja z okazji 20-lecia PISF

fot. PISF

Polski Instytut Sztuki Filmowej w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Z tej okazji przygotowano serię pokazów kinowych, które będą miały miejsce w całej Polsce. Akcję zorganizował PISF we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych, Polskim Stowarzyszeniem Kina Nowe oraz Stowarzyszeniem Kina Polskie.

„Przeżyj to w kinie. 20 lat z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej" rozpocznie się od 18 kwietnia 2025 roku i ma potrwać przez kilka tygodni. W tym okresie na ekranach kin będzie można oglądać największe i najważniejsze hity z ostatnich lat jeśli chodzi o polską kinematografię. W repertuarze znalazły się takie produkcje, jak:

Katyń

Rewers

Pokłosie

W ciemności

Jesteś bogiem

Ida

Bogowie

Moje córki krowy

Ostatnia rodzina

Twój Vincent

Sztuka kochania

Kler

Zimna wojna

Boże ciało

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Piosenki o miłości

Johnny

IO

Niebezpieczni dżentelmeni

Kos

Na stronie PISF można sprawdzić, w których kinach dostępne będą seanse w ramach „Przeżyj to w kinie. 20 lat z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej".

fot. PISF

