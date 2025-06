Królestwo Niebieskie w kinowej wersji było fatalne. Ridley Scott podaje powody

źródło: 20th Century Fox

Ridley Scott udzielił wywiadu portalowi Collider z okazji premiery reżyserskiej wersji Królestwa niebieskiego na Blu-ray w jakości 4K w USA. Dziennikarz poruszył temat kinowej wersji filmu, która zebrała fatalne recenzje i okazała się porażką w box office. Reżyserska edycja, wypuszczona kilka lat później, to zupełnie nowy montaż — prawie godzinę dłuższy i znacznie lepszy. Dziś wielu uznaje ją za prawdziwe arcydzieło i jeden z najlepszych filmów w karierze Scotta. Co więc poszło nie tak? Powodem była decyzja studia 20th Century Fox, które nakazało znaczne skrócenie filmu.

Porażka Królestwa Niebieskiego

W rozmowie z Colliderem Scott potwierdził, że ówczesny szef studia, Tom Rothman, wymusił skrócenie produkcji, uznając, że widzowie nie pójdą do kina na ponad trzygodzinne widowisko. W rezultacie film stracił na jakości i sensie, co przełożyło się na finansową klapę. Reżyser dodał jednak, że Rothman z czasem przyznał się do błędu i go przeprosił.

Dlaczego więc wtedy uległ naciskom studia? Scott wyjaśnił to ogólnie, odnosząc się do podobnych sytuacji:

- Zwykłem robić dość wielkie filmy. Kiedy kończy się taki projekt na taką skalę, masz już dość, prawda? Idziesz dalej. Zaczynasz słabnąć. A dla mnie to jak sport – nie możesz słabnąć, bo inaczej zostaniesz pokonany. Będę walczył do ostatniego argumentu, żeby postawić na swoim. A potem przychodzi moment, w którym myślisz: "Wiesz co? Pie**dolę to. Rób, co chcesz."

Warto dodać, że Tom Rothman jest dziś szefem Sony Pictures — studia, które w ostatnich latach wypuściło wiele filmów powszechnie uznanych za wyjątkowo słabe: Venom, Morbius, Madame Web czy Kraven Łowca to tylko kilka przykładów.

Królestwo Niebieskie w wersji reżyserskiej nie jest dostępne w Polsce na Blu-ray ani nie ma go w streamingu. W Disney+ jest tylko wersja kinowa.