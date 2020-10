Przyjaciele: ta książka przypomni wam najlepsze odcinki. Dziś premiera

SQN

Ponad ćwierć wieku po premierze serialu Przyjaciele cieszy się on cały czas dużą rzeszą fanów; regularnie ukazują się też nowe pozycje poświęcone tej produkcji. Jedną z nich jest Friends. Przyjaciele na zawsze. Ten o najlepszych odcinkach.

To bogato ilustrowany, autoryzowany przewodnik po odcinkach Przyjaciół, wydany z okazji 25-lecia uwielbianego przez widzów serialu, uzupełniony między innymi opowieściami zza kulis, zdjęciami od wytwórni Warner Bros., najnowszymi komentarzami prasowymi twórców serialu, Marty Kauffman i Davida Crane’a, a także scenografa Johna Shaffnera.

Książka Friends. Przyjaciele na zawsze. Ten o najlepszych odcinkach ukazała się dzisiaj nakładem wydawnictwa SQN. Tak prezentuje się okładka i opis:

Przyjaciele. Ta produkcja wyznaczyła standardy klasycznego serialu o grupie przyjaciół, stając się inspiracją dla wielu kolejnych podobnych sitcomów. Jednak żaden serial nie zbliżył się nawet do poziomu, który pozwala rozpowszechnić na świecie modę na fryzurę „The Rachel” albo podryw na hasło „How you doin’?”. Żaden inny nie urósł do rangi takiego fenomenu kulturowego i w tak szybkim tempie nie zapewnił aktorom drogi do statusu wielkich gwiazd.

Szóstka młodych mieszkańców Nowego Jorku, którzy razem spędzają czas, zakochują się w sobie i ze sobą zrywają (albo tłumaczą się jak Ross: „Mieliśmy przerwę!”), raz po raz pakując się w najróżniejsze tarapaty. Przez dziesięć sezonów widzowie przyglądali się, jak Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler i Joey stopniowo zbliżają się do trzydziestki i ją przekraczają, cały czas pozostając przyjaciółmi, cały czas wytrwale dążąc do swoich celów i ani na chwilę nie wyrzekając się sarkastycznego poczucia humoru.

Za sprawą tej książki wielbiciele serialu mogą przenieść się na plan, na którym powstawały zdjęcia do produkcji nagrodzonej czterema statuetkami Emmy, jedenastoma People’s Choice Awards oraz Złotym Globem. Ten bogato ilustrowany przewodnik po odcinkach pozwoli fanom Przyjaciół przypomnieć sobie sto najlepszych odcinków i najpopularniejszych serialowych powiedzonek. Friends. Przyjaciele na zawsze przytacza też fragmenty najnowszych wywiadów z Davidem Cranem i Martą Kauffman, którzy opowiadają o początkach serialu, oraz ze scenografem Johnem Shaffnerem, zdradzającym, co go inspirowało przy tworzeniu mieszkania Moniki i Rachel oraz kawiarni Central Perk.