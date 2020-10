Najlepsze odcinki serialu Przyjaciele

Tak naprawdę nie da się obiektywnie wybrać najlepszych odcinków żadnego serialu. Każdy z nas odbiera rozrywkę, popkulturę na swój indywidualny sposób. W grę wchodzi różne doświadczenia, wrażliwość, podatność na emocje i humor oraz oczywiście po prostu inny gust.

Dlatego też mój artykuł to TOP najlepszych odcinków według mnie. Chętnie poczytam w komentarzach, jakie odcinki Wy lubicie. No to zaczynamy.

The One With The Candy Hearts - sezon 1, odcinek 14

Odcinek walentynkowy miał wiele uroku i sporo dobrych gagów. Przede wszystkim wyróżniam go przez podwójną randkę Joey'ego i Chandlera z dwiema kobietami. Jedną z nich okazała się Janice, co oczywiście zaowocowało zabawnymi sytuacjami. Każdy wątek sprawdzał się komediowo: niezręczna Randka Rossa oraz wypad dziewczyn i palenie rzeczy związanych z danymi chłopakami. To właśnie Janice i śmieszna interakcja z Chandlerem zapewniła mnie o tym, że lubię ten odcinek bardziej od innych.

The One With Two Parts, Part 2 - sezon 1, odcinek 17

Ten odcinek znalazł się tutaj za pierwsze sprawne wprowadzenie gwiazd w gościnnym występie. Wspólna randka Rachel i Moniki z dwoma lekarzami granymi przez aktorów z Ostrego dyżuru okazuje się zabawna i z dobrym pomysłem. Reszta wątków dobrze to uzupełnia.

The One With The Birth - sezon 1, odcinek 23

Odcinek ważny przez narodziny syna Rossa. A zabawny dzięki Joey'ego i jego nowej przyjaźni z ciężarną kobietą (dobry występ Leah Remini), typowo podrywającej lekarzy Rachel oraz śmiesznej rozmowie Chandlera z Moniką. Najlepiej wypada jednak Phoebe, która zamyka Rossa i Susan w schowku woźnego, by wyjaśnili sobie wszystko, co trzeba.

The One Where Rachel Finds Out - sezon 1, odcinek 24

Oto pierwszy finał Przyjaciół, który potrafił budować wielkie emocje, dużo śmiechu i zaskoczenia. Twórcy potem przyzwyczaili nas do tego, że w finale musi się wydarzyć coś ważnego. Może i ten przypomina komedię romantyczną, ale... czy to istotne? To działa i bawi, a nawet wzrusza, gdy Rachel jedzie na lotnisko po Rossa i widzi go z inną. To jest ten etap, gdy już się zaprzyjaźniliśmy z tą grupą i tego typu sytuacje wpływają na emocje.

The One With Russ - sezon 2, odcinek 10

Najbardziej bawi mnie w tym odcinku cała kwestia z chłopakiem Rachel, który wygląda jak Ross. Interakcje postaci, różne gagi z tym związane świetnie działają. A mamy przecież w tym odcinku też dobry wątek z zabawnym Bobbym oraz Joey'ego dostającym role w operze mydlanej, która potem będzie często się pojawiać.

The One After The Superbowl, Part 1 i Part 2 - sezon 2, odcinek 12 i 13

Traktuje te odcinki jako jedną spójną całość, bo fabuła jest ze sobą ściśle powiązana. I czego tu nie lubić? Świetny wątek Chandlera, który umawia się z kobietą graną przez Julią Roberts. Zabawny występ Jean Claude'a Van Damme'a. A do tego jeszcze śmieszny wątek Marcela, małpki Rossa. Za taką różnorodność humoru lubię ten serial.