Przyjaciele znikną z Netflixa. Serial nie będzie już dostępny online

Przyjaciele znikną z Netflixa wraz z końcem 2020 roku, czyli można planować oglądanie wszystkich 10 sezonów tylko do końca 31 grudnia 2020 roku. Potwierdziła to nam w rozmowie Karolina Orman z Biura Prasowego Netflixa. Ma to oczywiście związek z wygaśnięciem licencji na serial.

Na razie nie wiadomo, kto przejmie prawa do serialu Przyjaciele w 2021 roku. Można spekulować, że będzie to zapowiedziana platforma HBO Max, która ma je na rynku amerykańskim. Ma ona wejść do Europy, w tym do Polski w drugiej połowie 2021 roku. Nie jest to jednak potwierdzone i na obecnym etapie jest to zaledwie spekulacja.

W 2021 mamy doczekać się też specjalnego programu z okazji rocznicy premiery serialu Przyjaciele. Cała obsada spotka się ponownie, by wspominać prace nad kultową produkcją.