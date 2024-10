Nowy hełm Peacemakera w pełnej okazałości. "Płetwa" i specyficzna moc

fot. materiały prasowe

2. sezon uznanego serialu Peacemaker od Jamesa Gunna to istna zagadka. Spekulacji jest całe mnóstwo, a potwierdzonych informacji stosunkowo niewiele. Fani teoretyzują, że skoro 1. sezon jest uznany za niekanoniczny względem DCU, to w nowej serii może dojść do zabawy z alternatywnym uniwersum. Tej teorii sprzyja to, że do serialu powróci Robert Patrick mimo śmierci jego postaci w finałowym odcinku 1. sezonu. Na planie pojawiły się też zagadkowe murale przedstawiające Peacemakera w towarzystwie swojego ojca oraz tajemniczej postaci.

Jakiś czas temu widzieliśmy fragmenty nowego hełmu, który założy główny bohater. Teraz John Cena dzieli się zdjęciem na Instagramie, które pokazuje go w pełnej okazałości. To może być hełm zwany "Scabies for All", czyli taki, który według samego bohatera: "zaraża wszystkich w promieniu jednej mili świerzbem. Oczywiście poza tym, który go zakłada."

Peacemaker: sezon 2 - co wiadomo?

Szczegóły fabularne nadchodzącego sezonu pozostają tajemnicą. Na ekranie znów zobaczymy Danielle Brooks i Steve'a Agee. Do obsady dołączyli Sol Rodriguez oraz David Denman, którzy zagrają odpowiednio Sashę Bordeaux i "Larry'ego". Natomiast Frank Grillo ma ponownie wcielić się w Ricka Flaga Sr., pragnącego pomścić swojego syna (Joel Kinnaman).

Gunn, Peter Safran i Matt Miller pełnią funkcje producentów wykonawczych. W produkcję są również zaangażowani Cena oraz Stacy Littlejohn.

Data premiery wciąż jest nieznana.

