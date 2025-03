GTA 6 za 100$? Kolejny analityk wspomina o tak wysokiej cenie

GTA 6, przynajmniej w teorii, ma zadebiutować w 2025 roku. Mimo tego na temat gry wiemy niewiele, a twórcy i wydawca opublikowali do tej pory tylko jeden zwiastun. Brak informacji sprzyja powstawaniu różnego teorii, w tym takich, które dotyczą ceny nadchodzącej produkcji. Jedną z nich postanowił podzielić się Michael Pachter, analityk z firmy Wedbush Securities.

Zdaniem Pachtera, cena Grand Theft Auto VI może wynieść nawet 100$, jeśli Take-Two zdecydowałoby się na sprzedawanie gry razem z wirtualną walutą do trybu sieciowego.

Sądzimy, że firma [Take Two - przyp. red.] planuje sprzedawać grę w cenie, jakiej wcześniej nie widziano. Podejrzewamy, że zarząd może chcieć, by konsumenci zapłacili za grę 100$ lub więcej, oferując im w zamian dużą ilość waluty do wykorzystania w GTA Online.

Istnieje precedens do integrowania doświadczenia gry online z grą premium, jak miało to miejsce w przypadku Activision, które przed premierą corocznej odsłony Call of Duty powiązało treści z Warzone i Mobile.

W przypadku Activision taka integracja doprowadziła do 40% wzrostu sprzedaży gry premium Call of Duty. W przypadku Take-Two uważamy, że skuteczne połączenie GTA Online i GTA VI może umożliwić ustalenie ceny na poziomie 100 dolarów.