Psy 2.5. W imię miłości - premiera audiobooka już dziś

Psy 2.5. W imię miłości to audiobook wyprodukowany przez Storytel we współpracy z twórcami kultowej serii Władysława Pasikowskiego. Fabularny pomost między filmami Psy 2: Ostatnia krew i Psy 3. W imię zasad pojawił się do wysłuchania na platformie Storytel już dziś, czyli 14 lutego 2020 roku. Premierze audiobooka towarzyszy premiera książki o tym samym tytule wydana we współpracy z wydawnictwem Świat Książki.

Wspomnienia „Nowego”, czyli podporucznika Waldemara Morawca, to uzupełnienie historii głównych bohaterów filmu, którzy niedawno powrócili do kin po 25 latach nieobecności. W trzeciej części Psów Franz Mauer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie jak zapamiętał. Ale co działo się przez ostatnie ćwierć wieku? Tę historię usłyszymy właśnie w produkcji Storytel Original, czyli w powieści autorstwa Waldemara Morawca. Audiobook czyta Cezary Pazura.

A poniżej zamieszczamy fragment wersji audio w wykonaniu Cezarego Pazury: