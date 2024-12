Władca Pierścieni Jacksona i Pierścienie Władzy powinny się uzupełniać. "Poszerzanie świata jest tylko dobrą rzeczą"

New Line Cinema/Amazon Prime Video/Screen Rant

Reklama

Wielu internautów trylogię Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona i serial Pierścienie Władzy stawia w opozycji, porównując jedno dzieło do drugiego, bądź też mówiąc o rzekomej "rywalizacji" pomiędzy rzeczonymi produkcjami. Te głosy przybrały na sile do tego stopnia, że teraz postanowiła się do nich odnieść Phillipa Boyens, zdobywczyni Oscara i współautorka wszystkich scenariuszów do trylogii Władcy Pierścieni i Hobbita. W rozmowie z GamesRadar kobieta stwierdza:

Mam takie głębokie przekonanie - i chcę wierzyć, że jest ono prawdziwe, że w odniesieniu do Pierścieni Władzy możliwość poszerzania świata jest tylko dobrą rzeczą. Ten konkretny fragment historii Śródziemia kocham miłością szczególną. Niektórym ludziom naprawdę wydaje się, że pomiędzy oboma tymi projektami istnieje jakaś rywalizacja lub konflikt, ale absolutnie tak nie jest. I wierzę, że po ich stronie (twórców Pierścieni Władzy - przyp. aut.) podejście jest takie samo. (Te projekty - przyp. aut.) powinny się wzajemnie uzupełniać. Miejmy jeszcze więcej Tolkiena na ekranie, bo czy można go mieć za dużo?

Warto przypomnieć, że Boyens dość wyraźnie sugerowała kilkanaście dni temu, iż po premierze produkcji The Hunt for Gollum może pojawić się jeszcze więcej filmów z akcją osadzoną w Śródziemiu - wśród nich także zupełnie nowa, "monumentalna" trylogia.

Władca Pierścieni - najpotężniejsze postacie Śródziemia wg naEKRANIE.pl