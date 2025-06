Młode gliny - trwają zdjęcia do nowego serialu kryminalnego. W obsadzie Anna Dereszowska

fot. Rafał Chojnacki // Eliza Stegienka // Warner Bros. Discovery

W maju rozpoczęły się zdjęcia do nowego codziennego serialu kryminalnego pt. Młode gliny, który skupia się na pracy funkcjonariuszy policji, którzy dopiero zaczynają służbę. Każdy odcinek to nie tylko nowa sprawa kryminalna. To również etyczne dylematy, konieczność podejmowania trudnych moralnie decyzji i nieustanna chęć wykazania się. Na szczęście w świecie nieopisanych policyjnych zasad młodzi funkcjonariusze będą mogli liczyć na wsparcie swoich doświadczonych kolegów.

W obsadzie są: Anna Dereszowska, Zofia Zborowska-Wrona, Aleksandra Domańska, Robert Koszucki, Dominika Kryszczyńska, Marcel Opaliński, Mayu Gralińska-Sakai, Henryk Simon, Katarzyna Gałązka. Serial jest przygotowywany przez Dział Produkcji TVN Warner Bros. Discovery. Za reżyserię odpowiadają Tomasz Matuszak oraz Łukasz Łukasik.

Młode gliny - fabuła, premiera

Fabuła produkcji opowiada o młodym pokoleniu policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy mierzą się z realiami swojej pracy. Codzienna służba to przecież nie tylko pogoń za przestępcami. To nieustanna walka z biurokracją, absurdami systemu i wymagającymi przełożonymi. Jak bohaterowie poradzą sobie w zderzeniu z policyjną rzeczywistością?

Młode gliny - premiera została zaplanowana na 2026 rok.