Magia Świata Dysku w ilustracjach. Premiera książki Paula Kidby'ego

Prószyński i S-ka

Dzisiejszą nowością od wydawnictwa Prószyński i S-ka jest Pokazać świat Dysku Terry'ego Pratchetta - książka poświęcona stronie graficznej Świata Dysku - kultowego cyklu humorystycznej fantasy stworzonego przez brytyjskiego pisarza. Autor opowiada nie tylko o powstawaniu ilustracji, ale też o wieloletniej współpracy (i przyjaźni) z Pratchettem.

Autorem książki jest Paul Kidby znany jest jako ilustrator dzieł Terry’ego Pratchetta. Rozpoczął współpracę z Terrym w 1992 roku, a od 2002 projektował okładki do powieści o świecie Dysku. Ilustrował również liczne dyskowe publikacje, wśród nich Sztukę świata Dysku, Ostatniego bohatera i kilka innych projektów. W 2023 roku Paul zilustrował książkę Tiffany Obolała. Jak być czarownicą.

Książka Pokazać świat Dysku Terry’ego Pratchetta została wydana w twardej oprawie i liczy 256 stron.

Pokazać świat Dysku Terry’ego Pratchetta - opis i okładka książki

Pokazać świat Dysku Terry’ego Pratchetta prowadzi czytelników za kulisy zadziwiającej współpracy Terry’ego Pratchetta i artysty Paula Kidby’ego. Demonstruje, w jaki sposób Dysk został powołany do wizualnego życia – od najwcześniejszych szkiców do ostatecznych arcydzieł – i jak Terry i Paul reagowali na zjawiska kultury popularnej, wplatając je w dyskowy krajobraz.

Co prawda Terry był niekwestionowanym źródłem pomysłów, ale przez trzy dekady to Paul dzięki artystycznej sile wyrazu przenosił ludzi, miejsca i kawałki lodożerczego bagażu z wiecznie płodnej wyobraźni Terry’ego do naszego świata.

Pokazać świat Dysku prezentuje również obrazy, których nie mogliśmy zobaczyć – wczesne projekty okładek wielkich nienapisanych powieści. To wyjątkowe przedstawienie jednego z wielkich literackich związków twórczych, wypełnione nieznanymi dotychczas grafikami i ich prawdziwymi historiami.