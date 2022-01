Quentin Tarantino wróci jeszcze do Pewnego razu w Hollywood. W planach nowa książka

Netflix

Quentin Tarantino jest uznanym filmowcem, który niedawno zadebiutował jako pisarz wraz ze swoją pierwszą powieścią. We wrześniu ukazała się powieściowa wersja jego ostatniego filmu. W Pewnego razu w Hollywood amerykański reżyser nie przenosi jednak scenariusza filmu jeden do jednego. Oczywiście trzyma się linii fabularnej, ale forma pozwala mu na różnego rodzaju wtrącenia, anegdoty i jeszcze lepsze oddanie swojej miłości do kina tamtego okresu.

W rozmowie z Empire Tarantino zdradził, że pisze już kolejną książkę w świecie Pewnego razu w Hollywood, zatytułowaną The Films Of Rick Dalton. Jak wskazuje tytuł, historia ma koncentrować się na życiu fikcyjnej postaci Ricka Daltona i pisana będzie w stylu biografii. Tarantino wcieli się nawet w siebie z 1999 roku, przeprowadzającego wywiad z Rickiem Daltonem, który będzie miał formę Q&A. Nie wiemy na ten moment, kiedy ukaże się jego nowa książka.

Źródło: materiały prasowe

