Moonfall - nowy zwiastun. Twórca Dnia Niepodległości sieje destrukcję

materiały prasowe

Moonfall doczekał się nowego zwiastuna, który można uznać za spoilerowy. Zdradza on istotny szczegółów na temat zagrożenia, które doprowadza do wybicia Księżyca z ziemskiej orbity. Jeśli nie są Wam straszne spoilery, obejrzyjcie, co przygotował tym razem Roland Emmerich.

Moonfall - zwiastun

Moonfall - o czym jest film?

Jest opowieść o tym, gdy tajemnicza siła zrzuca Księżyc z orbity, który jest teraz na kursie kolizyjnym z Ziemią. Może to zakończyć istnienie ludzkości. Do uderzenia i totalnej anihilacji cywilizacji zostały tylko tygodnie. Była astronautka i pracowniczka NASA Jo Fowler (Halle Berry) jest przekonana, że ma klucz do uratowania planety, ale wierzą jej jedynie astronauta z jej przeszłości Brian Harper (Patrick Wilson) i wielbiciel teorii spiskowych K.C. Houseman (John Bradley). Wspólnie wyruszają w kosmos i odkrywają, że... Księżyc nie jest tym, czym myśleliśmy. A pełny zwiastun daje pierwsze spojrzenie na to, czym on jest, jednocześnie nie odpowiadając na pytania.

Moonfall - galeria

Moonfall

W obsadzie są także Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak i Donald Sutherland. Budżet filmu zamknął się w 140 mln dolarów.

Moonfall - premiera tylko w kinach w Polsce i na świecie odbędzie się 4 lutego 2022 roku.

