Ben Affleck w drużynie z młodszym bratem i Jeremym Strongiem. Nowa reklama Dunkin

fot. YouTube.com/The Late Late Show with James Corden

Najsłynniejszy na świecie miłośnik Dunkin, Ben Affleck, występuje w nowej reklamie, która zadebiutowała podczas niedzielnej gali rozdania nagród Grammy. Przedstawia ona zdobywcę Oscara w charakterystycznym różowo-pomarańczowym dresie Dunkina, który łączy siły ze swoim młodszym bratem, Caseyem Affleckiem. Razem szukają Jeremy’ego Stronga, spodziewając się go zastać w jego garderobie i myśląc, że przygotowuje się do swojej roli. Gdy otwierają drzwi, znajdują go w niecodziennej sytuacji – Strong wynurza się z ogromnej puszki po kawie Dunkin, pokryty glazurą kolorem przypominającą kawę. Zapytany, co tam robi, odpowiada, że znalazł połączenie ze swoją postacią – bowiem ten bohater, on sam, Affleck czy Dunkin pochodzą z Bostonu.

Reklama promuje przy okazji wydarzenie SuperBowl – data jest wyświetlona pod koniec klipu.

Ben Affleck – reklama Dunkin

Reklama ta jest częścią tzw. Dunkin Cinematic Universe, a także oznacza kolejną współpracę z Artists Equity, która jest agencją kreatywną marki i firmą produkującą kampanię.

